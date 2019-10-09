Войска Турции вошли в Сирию

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В среду, 9 октября, турецкие военные начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

"Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы", – сказал собеседник агентства.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что сейчас "продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции".

Ранее сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем заявил о необходимости вывода всех иностранных войск с территории республики. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что в противном случае страна оставляет за собой право на контрмеры.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе властей САР начали оказывать помощь в борьбе с террористами.

Вместе с союзниками операцию против боевиков в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии западная коалиция и Турция действуют без согласия правительства страны.

