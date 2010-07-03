Россия оказала решающую помощь сирийской армии для победы над террористами – МИД РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС

Сирийские военные при решающей поддержке РФ стали способны одержать победу над основными силами террористов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

"Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом", – подчеркнул Вершинин.

Уточняется, что соответствующее заявление российский политик сделал на заседании Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что на сегодняшний день главные силы "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусры" (террористические организации, запрещены в РФ) практически полностью уничтожены.

"Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг, как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей", – заключил в своем выступлении Вершинин.

Ранее сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем потребовал вывода из своей страны войск США и Турции. Политик подчеркнул, что в противном случае Сирия оставляет за собой право на контрмеры.