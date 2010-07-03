Госдума освободила от НДФЛ пострадавших от терактов граждан

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, пострадавших от терактов или стихийных бедствий, сообщает Агентство "Москва".
Новые налоговые льготы будут распространяться на доходы граждан, пострадавших от чрезвычайных обстоятельств, вне зависимости от их источников.
От налогообложения доходов освобождаются также граждане, которые предоставляют пострадавшим жилые помещения.
Правительственный документ разработали по поручению Владимира Путина, которое он дал после встречи с пострадавшими от наводнений жителями Иркутской области.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года, компенсацию физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, государство осуществляет в порядке, установленном правительством Российской Федерации.
В законе, в частности, прописано, что часть средств выделяется из федерального бюджета, часть – из регионального. В каждом конкретном случае власти определяют, каким будет размер компенсации.
В 2013 году Госдума одобрила закон, согласно которому жертвы терактов смогут получать компенсацию за моральный вред с террористов.
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