Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения

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Владимир Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, согласно которым за вербовку террористов могут присудить пожизненное заключение. Вводится также понятие "пропаганда терроризма". Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За вербовку, вовлечение людей в террористическую деятельность, их обучение или вооружение, другие формы организации терроризма, а также захват заложников или угон транспортных средств с целью теракта, теперь могут присудить лишение свободы на срок от восьми до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы.

Если вошедшие в перечень преступления совершены с использованием служебного положения, то наказание составит лишение свободы от 10 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей либо в размере заработной платы (дохода) осужденного за 3–5 лет. Возможен также пожизненный срок.

За пропаганду терроризма вводится наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Возможно также заключение на срок от двух до пяти лет. Если преступление совершено с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет – максимальное наказание составит лишение свободы на семь лет.

Закон был принят Госдумой 14 декабря 2017 года. Автором выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.