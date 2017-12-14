Госдума приняла закон о пожизненном наказании за вербовку террористов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пожизненном наказании за вербовку террористов. Также в Уголовный кодекс РФ ввели понятие "пропаганда терроризма", сообщает РИА Новости.
Законопроект, автором которого выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, связанных с терроризом.
Речь идет о статьях УК РФ "террористический акт", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "захват заложника", "угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта", "акт международного терроризма", а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
Согласно закону, указанные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: