Госдума приняла закон о пожизненном наказании за вербовку террористов

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пожизненном наказании за вербовку террористов. Также в Уголовный кодекс РФ ввели понятие "пропаганда терроризма", сообщает РИА Новости.

Законопроект, автором которого выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, ужесточает ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, связанных с терроризом.

Речь идет о статьях УК РФ "террористический акт", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "организация террористического сообщества и участие в нем", "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "захват заложника", "угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта", "акт международного терроризма", а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Согласно закону, указанные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.