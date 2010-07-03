Госдума одобрила налоговые льготы для пострадавших от ЧС

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении от НДФЛ выплат пострадавшим от терактов и стихийных бедствий, сообщает портал "Дни.ру".

Обложению НДФЛ не будут подлежать доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других ЧС.

Льготы предусмотрены и для граждан, предоставляющих помещения пострадавшим.

Существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года, компенсацию физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, государство осуществляет в порядке, установленном правительством Российской Федерации. В законе, в частности, прописано, что часть средств выделяется из федерального бюджета, часть из регионального. В каждом конкретном случае власти определяют, каким будет размер компенсации.

В 2013 году Госдума одобрила закон, согласно которому жертвы терактов смогут получать компенсацию за моральный вред с террористов.

