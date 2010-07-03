На авиабазе Хмеймим за два года сбили почти 120 дронов боевиков

15:47
15:47
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Во время попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии комплексы противовоздушной обороны за два года уничтожили 118 беспилотников террористов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что только с 1 января этого года ликвидировано 58 дронов, передает РИА Новости. По словам Конашенкова, абсолютное их большинство запускалось из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.
Он добавил, что российские зенитные ракетные средства ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М2" также уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами. В частности с начала года уничтожено 27 реактивных снарядов.
Официальный представитель военного ведомства рассказал, что последняя атака на "Хмеймим" была 3 сентября. Он связал временное затишье с освобождением Хан-Шейхуна и Эль Латамны в идлибской зоне деэскалации, где обнаружили мастерские по сборке дронов и площадки для их запуска.
Несколько дней назад Конашенков рассказал о беспилотниках боевиков, которые были сбиты вблизи авиабазы РФ Хмеймим в Сирии. Он отметил, что дальность полета одного из них составляет 150 километров, а высота полета может достигать четырех тысяч метров.
Генерал также добавил, что создатели дронов применяли сложные технические решения, требующие специального образования. По его словам, "на ударном аппарате" была установлена система управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: