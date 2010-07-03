На авиабазе Хмеймим за два года сбили почти 120 дронов боевиков

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Во время попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии комплексы противовоздушной обороны за два года уничтожили 118 беспилотников террористов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что только с 1 января этого года ликвидировано 58 дронов, передает РИА Новости. По словам Конашенкова, абсолютное их большинство запускалось из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.

Он добавил, что российские зенитные ракетные средства ПВО "Панцирь-С1" и "Тор-М2" также уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами. В частности с начала года уничтожено 27 реактивных снарядов.

Официальный представитель военного ведомства рассказал, что последняя атака на "Хмеймим" была 3 сентября. Он связал временное затишье с освобождением Хан-Шейхуна и Эль Латамны в идлибской зоне деэскалации, где обнаружили мастерские по сборке дронов и площадки для их запуска.

Несколько дней назад Конашенков рассказал о беспилотниках боевиков, которые были сбиты вблизи авиабазы РФ Хмеймим в Сирии. Он отметил, что дальность полета одного из них составляет 150 километров, а высота полета может достигать четырех тысяч метров.

Генерал также добавил, что создатели дронов применяли сложные технические решения, требующие специального образования. По его словам, "на ударном аппарате" была установлена система управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов.