Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии

Фото: снимок с видео Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.

На записи, сделанной беспилотником, показаны авиаудары по объектам и скоплениям боевиков в провинции Идлиб. На одном из видео видно поражение пикапа боевиков запрещенной в РФ группировки "Хайят тахрир аль-Шам" с реактивной установкой залпового огня.

В другом ролике запечатлено уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.

Ранее Минобороны распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в населенном пункте Маарат-эн-Нууман провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что никаких задач авиация ВКС России в данном районе не выполняла.

В ночь на 12 июля террористы запустили беспилотные летательные аппараты с Идлибской зоны деэскалации в сторону российской авиабазы Хмеймим. БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО. Атака не нанесла никакого материального ущерба, пострадавших также нет.