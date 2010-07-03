Российские военные отразили атаку боевиков в Сирии

Боевики предприняли попытку атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, применив беспилотные летательные аппараты. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА", – рассказал Бакин.
Инцидент произошел в ночь на 12 июля. Сообщается, что террористы запустили беспилотные летательные аппараты с Идлибской зоны деэскалации.
Генерал Бакин отметил, что атака не нанесла никакого материального ущерба, пострадавших также нет. Российская авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме.
Ранее в Сети появилось видео ракетной атаки на Дамаск. На кадрах видно, как один из снарядов взрывается на территории города.
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