Российские военные отразили атаку боевиков в Сирии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Боевики предприняли попытку атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, применив беспилотные летательные аппараты. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы уничтожены три БПЛА", – рассказал Бакин.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля. Сообщается, что террористы запустили беспилотные летательные аппараты с Идлибской зоны деэскалации.

Генерал Бакин отметил, что атака не нанесла никакого материального ущерба, пострадавших также нет. Российская авиабаза продолжает функционировать в штатном режиме.

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