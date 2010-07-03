Появилось видео ракетной атаки на Дамаск

В интернете появилась видеозапись воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.

На кадрах видно, как одна из ракет взрывается на территории Дамаска.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщало, что в небе над Дамаском сбили три ракеты. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. 21 местный житель получил ранения.

По данным РИА Новости, которое ссылается на сирийского военного источника, за нападение ответственны израильские ВВС.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявлял, что в случае повторения налетов Дамаск может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива.

Израиль много раз отмечал, что готов противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества с движением "Хезболла".

