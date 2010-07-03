В Сети появилось фото напечатанных Россией для Сирии банкнот

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В интернете опубликовали снимок банкнот, которые Россия печатает для Сирии. Об этом сообщает издание News.ru.

Информация том, что в России стартует производство соответствующих купюр, появилась еще в 2012 году. Тогда об этом рассказал сирийский посол в Москве Рияд Хаддад, упомянув также, что договор между сторонами уже заключен. Изготавливает банкноты российское акционерное общество "Гознак".

Новые купюры призваны заменить устаревшую валюту - их направят, в частности, на погашение зарплат.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Финляндии ведут расследования по двум случаям использования купюр из "банка приколов" с надписями на русском языке. Согласно данным финской полиции, в одном из отелей города Лахти мужчина попытался расплатиться поддельными денежными знаками в 200 евро, которые до этого приобрел в интернете. Нарушителю грозит штраф либо лишение свободы на срок до года.