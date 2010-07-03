Купюры "Банка приколов" сбывают в Финляндии

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов". Купюры были с надписями на русском языке, которые гласили, что продукция не является деньгами ("сувенирная продукция").

Случаи нелегального использования поддельных купюр выявлены в городе Лахти, сообщает РИА Новости. Мужчина в одном из отелей попытался расплатиться поддельными купюрами в 200 евро. У него оказалось восемь таких купюр. Мужчина приобрел их в интернете.

Отмечается, что за последние дни в полицию обратилось несколько человек с купюрами из "банка приколов" в 20 и 50 евро. За использование фальшивых денег нарушителю грозит штраф либо лишение свободы на срок до года.

В мае Центробанк вернулся к рассмотрению вопроса о запрете сувенирных денег. Причиной этому стали участившиеся случаи использования купюр ради мошенничества. В отчете ЦБ за 2018 год упомянуты жалобы на рассылки с предложениями полиграфических изделий с изображением и признаками рублевых купюр.

Пачку купюр "банка приколов" можно купить за 50 рублей. В результате мошенники подменяют людям настоящие пятитысячные купюры сувенирными, а мелкую надпись "Не является средством платежа" можно не заметить.

