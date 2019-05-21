В Центробанке выступили за запрет билетов "банка приколов"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ЦБ вернулся к рассмотрению вопроса о запрете сувенирных денег, пишет "Российская газета" со ссылкой на ответ регулятора на запрос. Причиной этому стали инциденты с использованием купюр ради мошенничества.

Издание отмечает, что в отчете Центробанка за прошлый год упомянуты жалобы на рассылки с предложениями полиграфических изделий, воспроизводящих изображение и защитные признаки рублевых купюр.

При этом пачку банкнот "банка приколов" можно купить за 50 рублей. В результате мошенники подменяют людям настоящие пятитысячные купюры сувенирными. На мелкую надпись "Не является средством платежа" можно не обратить внимания.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался внести в банкомат билеты "банка приколов" на 740 тысяч рублей. Терминал принял только 565 тысяч. Фальшивые деньги внесли 29 августа прошлого года. Затем уже реальные суммы перевели на две банковские карты. Того, кто украл 565 тысяч рублей, пока не нашли.

