Банкомат принял сувенирные купюры на полмиллиона рублей

Неизвестный пытался внести в банкомат билеты "банка приколов" на 740 тысяч рублей. Терминал принял только 565 тысяч, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
Фальшивые деньги внесли 29 августа прошлого года. Затем уже реальные суммы перевели на две банковские карты. Того, кто украл 565 тысяч рублей, пока не нашли.
Представители банка уточнили, что головной офис банка находится по адресу: Луков переулок, дом 2, строение 1. По данным из открытых источников, там находится отделение Московского кредитного банка. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
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