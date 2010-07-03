Бездомный украл билет "банка приколов" у музыканта в столичном метро

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении музыканта в метро. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 марта в вестибюле станции "Курская" Кольцевой линии. Мужчина похитил купюру номиналом пять тысяч рублей из футляра для скрипки, принадлежавшего 32-летней жительнице Москвы.

Подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками полиции. Как выяснилось, мужчина украл не купюру, а билет "банка приколов".

"Девушка составила заявление с просьбой привлечь задержанного к ответственности", – указал собеседник агентства.

Установлено, что подозреваемый – 48-летний мужчина без определенного места жительства. Он был судим за убийство, оскорбление представителей власти, разбой, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и укрывательство преступлений. Против бездомного было возбуждено уголовное дело о грабеже. Он был задержан.

