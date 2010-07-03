BMW за 8,5 млн рублей украли у безработного в Марьине

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Автомобиль стоимостью 8,5 миллиона рублей угнали на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

С заявлением о краже в полицию обратился неработающий гражданин 1986 года рождения. По его словам, машину похитили с парковки ресторана на улице Люблинская, дом 96. Речь идет об автомобиле BMW X6 M.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.