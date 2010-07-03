Москвич получил два года колонии за оплату товара фальшивой купюрой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвича, расплатившегося фальшивой пятитысячной купюрой в магазине, осудили на два года и один месяц колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

31-летнего Руслана Елагина признали виновным в преступлении по статье "Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ". По информации следствия, он нашел две фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей каждая.

Зная о том, что они поддельные, он расплатился одной из них в магазине. Другую мужчина передал своему знакомому. При этом он не предупредил, что деньги фальшивые.