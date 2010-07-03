Более 50 человек задержали в Москве за изготовление фальшивых документов для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ФСБ России задержала в Москве 56 человек за изготовление фальшивых документов для мигрантов, сообщает РИА Новости. Разоблачено 11 "лабораторий" с оборудованием, образцами печатей и бланков.

Отмечается, что в группировку входили уроженцы Средней Азии. По предварительным данным, они создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей, чтобы организовать незаконную миграцию.

За деньги в паспорта иностранцев ставились необходимые для пребывания в России отметки, а при необходимости изготовлялись поддельные национальные паспорта, миграционные карты и другие бумаги.

МВД по Москве возбудило уголовные дела. По 25 адресам прошли обыски.