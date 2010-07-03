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09 июля, 20:45

Мобильное приложение Банка России поможет определить подлинность банкнот

общество экономика технологии

09 июля, 20:45

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Фото: Агентство "Москва"

Новая версия мобильного приложения "Банкноты Банка России" поможет определить некоторые признаки подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Также приложение содержит сведения о защитных признаках остальных банкнот. При этом оно не гарантирует подлинности купюр.

Приложение поможет самостоятельно проверить купюры без использования специального оборудования. Пользователи узнают, где на банкнотах расположены защитные признаки и как они должны выглядеть.

Приложение рассказывает о методах проверки на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения. Также оно позволяет определить год образца и модификации банкноты.

В мае Банк России начал модернизировать сторублевые купюры. В частности, будет применено лаковое покрытие, чтобы продлить им жизнь и улучшить их качество.

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общество экономика технологии

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