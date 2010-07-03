Новые банкноты в 100 и 200 евро входят в оборот

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Новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок и изображением древнегреческой богини Европы входят в оборот 28 мая, передает РИА Новости.

В еврозоне существуют две серии банкнот – старая, начавшая ходить еще в 2002 году, и новая, называемая "Европа".

Первые деньги последней появились в обращении еще в 2013 году. Речь идет про купюры достоинством в 5-50 евро новой защищенной версии. Теперь свет увидят еще два номинала этой серии – в 100 и 200 евро.

Пока обе серии банкнот существуют одновременно.

Новая называется "Европа", потому что среди ее защитных знаков используется изображение богини Европы, героини греческой мифологии.

В ЕЦБ пояснили, что Европа была выбрана для денежных знаков стран еврозоны, потому что "она имеет очевидную связь" с европейской частью суши. Глава ЕЦБ Марио Драги напомнил, что в ее честь был назван целый континент.

Сообщается, что изображение Европы было взято с вазы из парижского Лувра. По словам Драги, найденная иллюстрация наиболее точно передавала образ кудрявой девушки в ниспадающих одеждах, описанный более двух тысячелетий назад.

Отмечается, что новые купюры отличаются по размеру от своих предшественников и на ощупь они должны быть хрустящими.

Вверху вертикальной серебряной полосы должны появляться символы евро. При изменении положения купюры движутся вокруг цифры, обозначающий ее номинал.

По бокам лицевой стороны банкноты "оснащены" рядами коротких выпуклых линий. Их также можно почувствовать пальцами.