Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимира Демиденко.
В сообщении говорится, что Банк России применит к сторублевым купюрам лаковое покрытие, чтобы продлить им жизнь и улучшить их качество. Данная процедура была опробована с купюрами номиналом 200 рублей, позднее такая же технология будет применена к 50-рублевым купюрам.
Демиденко заявил, что специальное оборудование помогает им понять степень износостойкости денежных купюр, благодаря чему они и определяют, какой лак дает самый качественный эффект.
В этом году Банк России планирует модернизировать около трети выпускаемых сторублевых купюр. "Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими", – отметил Демиденко.
Ранее сообщалось, что российская 100-рублевая купюра вошла в список самых красивых банкнот в мире. В 2018 году было выпущено более 150 новых банкнот.
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