Российские 100 рублей попали в число красивейших банкнот мира

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российская 100-рублевая купюра вошла в список самых красивых банкнот в мире. Об этом сообщается на сайте Международного банкнотного общества (IBNS).

В 2018 году было выпущено более 150 новых банкнот. Из них только 10% имели достаточно новый дизайн, чтобы быть номинированными, отметило жюри IBNS.

Самой красивой из всех банкнот мира за 2018 год признана банкнота 10 канадских долларов. Она лидировала почти с самого начала голосования. За ней следовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и 40 долларов Соломоновых островов.