Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии

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Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что информацию об ударе в населенном пункте Маарат-эн-Нууман провинции Идлиб передают анонимные представители организации "Белые каски". Никаких задач авиация ВКС России в данном районе не выполняла.

Данные об атаке ранее появились в ряде зарубежных СМИ. Так, французский телеканал France 24 заявил, что жертвами российского удара с воздуха стали 19 человек, в том числе 16 мирных жителей, а по меньшей мере 45 человек получили ранения.

Ранее Минобороны назвало "очередным фейком" сообщения об участии сухопутных войск и специальных подразделений из РФ в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. В ведомстве заявили, что все еще действует договоренность с Турцией, согласно которой по периметру зоны деэскалации расположены только наблюдательные посты российской военной полиции. С этих постов осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения огня.