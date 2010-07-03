Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что информацию об ударе в населенном пункте Маарат-эн-Нууман провинции Идлиб передают анонимные представители организации "Белые каски". Никаких задач авиация ВКС России в данном районе не выполняла.
Данные об атаке ранее появились в ряде зарубежных СМИ. Так, французский телеканал France 24 заявил, что жертвами российского удара с воздуха стали 19 человек, в том числе 16 мирных жителей, а по меньшей мере 45 человек получили ранения.
Ранее Минобороны назвало "очередным фейком" сообщения об участии сухопутных войск и специальных подразделений из РФ в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. В ведомстве заявили, что все еще действует договоренность с Турцией, согласно которой по периметру зоны деэскалации расположены только наблюдательные посты российской военной полиции. С этих постов осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.