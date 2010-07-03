Минобороны опровергло информацию о российском спецназе в Сирии

Министерство обороны России назвало "очередным фейком" ранее появившиеся в зарубежных СМИ сообщения об участии сухопутных войск и специальных подразделений из РФ в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. Заявление ведомства цитирует РИА Новости.
"Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", – подчеркнули в министерстве, добавив, что все еще действует договоренность с Турцией, согласно которой по периметру зоны деэскалации Идлиб расположены только наблюдательные посты российской военной полиции. С этих постов осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к России, Сирии и Ирану с требованием прекратить осуществлять бомбардировки на территории сирийской провинции Идлиб. Ситуация там обострилась в мае – в районе населенного пункта Кафр-Набуд развернулись бои. При этом боевики стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим. Их атаки отражаются дежурными силами ПВО.
Вместе с тем представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия наносит удары в Сирии исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.