Минобороны опровергло информацию о российском спецназе в Сирии

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Министерство обороны России назвало "очередным фейком" ранее появившиеся в зарубежных СМИ сообщения об участии сухопутных войск и специальных подразделений из РФ в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. Заявление ведомства цитирует РИА Новости.

"Никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", – подчеркнули в министерстве, добавив, что все еще действует договоренность с Турцией, согласно которой по периметру зоны деэскалации Идлиб расположены только наблюдательные посты российской военной полиции. С этих постов осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к России, Сирии и Ирану с требованием прекратить осуществлять бомбардировки на территории сирийской провинции Идлиб. Ситуация там обострилась в мае – в районе населенного пункта Кафр-Набуд развернулись бои. При этом боевики стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим. Их атаки отражаются дежурными силами ПВО.

Вместе с тем представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия наносит удары в Сирии исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.