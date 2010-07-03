Эксперт оценил перспективы предложенной США сделки по Сирии

Фото: depositphotos/borjomi88

Россия не согласится на предложение США признать легитимность действующего сирийского руководства в обмен на сдерживание влияния Ирана в Сирии. Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.

"В России не в восторге от иногда достаточно агрессивных действий Ирана, поэтому, в принципе, как раз в интересах России стабильность и определенная сдержанность. Просто в современных геополитических условиях и в условиях такого противостояния с США, чтобы не потерять лицо публично, мы вряд ли сможем идти на подобные сделки", – цитирует эксперта ИА "НСН".

Ранее издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах сообщило, что США намерены на встрече в Иерусалиме предложить России сделку. Источник отмечает, что в таком исходе заинтересован и Израиль – руководство этой страны беспокоит наращивание иранского военного присутствия вблизи Голанских высот.

Встреча дипломатов должна состояться в понедельник, 3 июня. Участники мероприятия – представитель США Джон Болтон, председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Ранее президент США обратился к России, Сирии и Ирану с требованием прекратить осуществлять бомбардировки на территории сирийской провинции Идлиб. Свое обращение к странам Дональд Трамп разместил в Twitter.

Ситуация в районе Идлиба обострилась в мае. Бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Боевики стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим. Их атаки отражаются дежурными силами ПВО.

