Эксперт оценил перспективы предложенной США сделки по Сирии

Россия не согласится на предложение США признать легитимность действующего сирийского руководства в обмен на сдерживание влияния Ирана в Сирии. Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.
"В России не в восторге от иногда достаточно агрессивных действий Ирана, поэтому, в принципе, как раз в интересах России стабильность и определенная сдержанность. Просто в современных геополитических условиях и в условиях такого противостояния с США, чтобы не потерять лицо публично, мы вряд ли сможем идти на подобные сделки", – цитирует эксперта ИА "НСН".
Ранее издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах сообщило, что США намерены на встрече в Иерусалиме предложить России сделку. Источник отмечает, что в таком исходе заинтересован и Израиль – руководство этой страны беспокоит наращивание иранского военного присутствия вблизи Голанских высот.
Встреча дипломатов должна состояться в понедельник, 3 июня. Участники мероприятия – представитель США Джон Болтон, председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Ранее президент США обратился к России, Сирии и Ирану с требованием прекратить осуществлять бомбардировки на территории сирийской провинции Идлиб. Свое обращение к странам Дональд Трамп разместил в Twitter.
Ситуация в районе Идлиба обострилась в мае. Бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Боевики стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим. Их атаки отражаются дежурными силами ПВО.
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