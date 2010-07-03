Трамп призвал Россию и Иран прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США обратился в воскресенье к России, Сирии и Ирану с требованием прекратить осуществлять бомбардировки на территории сирийской провинции Идлиб. Свое обращение к странам Дональд Трамп разместил в Twitter.
"Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии и в массовом порядке убивают многих мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!" – написал глава Белого дома.
Ситуация в районе Идлиба обострилась в мае. Бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуд. Боевики стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим. Их атаки отражаются дежурными силами ПВО.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия наносит удары в Сирии исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.
Также сообщалось, что Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии. По словам заместителя постпреда при ООН Владимира Сафронкова, подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Идлиб – последняя сирийская провинция, подконтрольная боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков.
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