Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по Идлибу, сообщил заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.
Он подчеркнул, что подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуации в сирийской провинции. Россия же, по его словам, делает акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле.
"Стороны обсуждают ситуацию с фактами и картами на руках, понимают оперативную ситуацию на сирийском театре", – цитирует дипломата РИА Новости.
Идлиб – последняя сирийская провинция, подконтрольная боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков.
Самолеты ВКС России нанесли удары по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Идлибе.
Военная операция прошла 13 марта. В ней были задействованы самолеты российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. Точечный авиаудар нанесен "по складу с вооружением и боеприпасами". По информации военных, на этот склад боевики доставили крупную партию ударных беспилотников.
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