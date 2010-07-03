ВКС России уничтожили в Идлибе склад с беспилотниками террористов

Фото: telegram-канал "СИЛОВИКИ"

Самолеты ВКС России нанесли удары по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ.

Военная операция прошла в среду, 13 марта. В ней были задействованы самолеты российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. Точечный авиаудар нанесен "по складу с вооружением и боеприпасами". По информации военных, на этот склад боевики доставили крупную партию ударных беспилотников.

Объект террористов располагался вдали от населенных пунктов. Авиаудар был санкционирован после подтверждения локации по нескольким каналам.

В настоящее время часть провинции Идлиб подконтрольна боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков.