Сирийский военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу

Военный аэродром Т-4 в сирийской провинции Хомс подвергся ракетной атаке со стороны Израиля, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что при отражении атаки сирийским средствам противовоздушной обороны удалось поразить две ракеты противника. Однако другие ракеты достигли цели.
В результате обстрела погиб один военнослужащий и еще двое получили ранения. Инфраструктуре аэродрома нанесен серьезный ущерб. Поражен склад с боеприпасами, две постройки и военная техника.
Ранее израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории Арабской республики. По предварительной информации, в результате ударов трое сирийских военнослужащих погибли, еще семь получили различные ранения.
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