Появилось видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки

В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как сирийская противовоздушная оборона отражает воздушную атаку в районе Дамаска.

На них, предположительно, ракетные комплексы Сирии, а также поражение объекта.

Кто атакует неизвестно, однако сирийские объекты регулярно подвергаются ударам со стороны Израиля.

Looks like Pantsir fire from SAA this evening in #Damascus, #Syria. pic.twitter.com/VBc0r65JWP