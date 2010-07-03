Появилось видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки

Фото: twitter.com/Yosef Yisrael

В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как сирийская противовоздушная оборона отражает воздушную атаку в районе Дамаска.

На них, предположительно, ракетные комплексы Сирии, а также поражение объекта.

Кто атакует неизвестно, однако сирийские объекты регулярно подвергаются ударам со стороны Израиля.



Ранее авиация Израиля нанесла удар по позициям армии Сирии в провинции Хама. Силы ПВО смогли перехватить выпущенные ракеты. В результате трое военных пострадали, были разрушены несколько зданий.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что в случае повторения авианалетов Дамаск может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива.

Израиль неоднократно указывал, что намерен противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества с враждебным еврейскому государству движением "Хезболла".