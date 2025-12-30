Форма поиска по сайту

30 декабря, 07:46

Общество

Около 190 пар поженятся в Москве 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 190 пар собираются пожениться в Москве в последний день этого года, 31 декабря. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут незадолго до новогоднего боя курантов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника управления ЗАГС столицы Светлану Уханеву.

Она отметила, что церемонии бракосочетания 31 декабря проходят уже не первый год – это стало отличной праздничной традицией.

"В последний день года наши дворцы бракосочетания наполняются особым теплом: здесь создаются семьи, которые вступают в новую жизнь буквально вместе с наступающим годом. В этот день для будущих супругов доступны Дворцы бракосочетания № 1 и 4", – добавила Уханева.

Холлы дворцов бракосочетания традиционно украшены новогодними композициями и гирляндами, а центральным элементом каждого зала стали праздничные елки. Кроме того, оригинальная медиагирлянда на фасаде Дворца бракосочетания № 4 превратила его в красивую фотозону.

Всего для проведения торжественных церемоний в столице доступно более 60 площадок: дворцы бракосочетания, усадьбы, музеи, рестораны и станция метро "Маяковская". Выбрать наиболее подходящее место можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале "Госуслуги" или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС. В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.

Кроме того, в 2026 году станция "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро впервые станет площадкой для регистрации брака. Столичные ЗАГСы уже открыли прием заявлений.

Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

