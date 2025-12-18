Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство столицы утвердило присвоение статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС, соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.

В 2021 году завершился капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС и Дворца бракосочетания № 4, который на тот момент был крупнейшим в столице. В 2022–2023 годах прошел ремонт Кутузовского и Шипиловского отделов ЗАГС, после чего оба здания стали Дворцами бракосочетания. В них обновили дизайн интерьеров для регистрации брака. Зимой 2022 года было завершено строительство Дворца бракосочетания в Южном Бутове.

Кроме того, в 2024 году после комплексного ремонта открылся Зеленоградский отдел ЗАГС, а в 2025 году начали работу обновленный Таганский и новый Митинский ЗАГСы, которые теперь официально вошли в число столичных Дворцов бракосочетания.

Параллельно с этим с 2019 года по запросу молодоженов развивается проект "Новые адреса счастья", в рамках которого открыто более 30 необычных площадок для торжественной регистрации – в музеях, усадьбах, гостиницах и даже на стадионах.

В 2025 году к ним добавились три площадки для выездной регистрации брака: в кинопарке "Москино", пространстве "Яуза" и библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова. Также впервые прошли церемонии верхом на лошадях, на фоне цветущей сакуры, в Екатерининском парке и на площадках проекта "Лето в Москве" на Манежной, Тверской и Болотной площадях, Тверском и Страстном бульварах.

Неторжественная регистрация брака сосредоточена в центрах госуслуг "Мои документы". В настоящее время в Москве действует около 200 мест для заключения брака, включая 11 Дворцов бракосочетания, более 30 выездных площадок и 135 центров госуслуг.

За 11 месяцев было зарегистрировано 86 819 браков, что превышает показатель прошлого года – 84 166. При этом около 65% церемоний прошли в торжественной обстановке, 75% молодоженов по-прежнему выбирают Дворцы бракосочетания, а 25% – один из "новых адресов счастья".

