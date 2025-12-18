Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 10:48

Мэр Москвы

Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство столицы утвердило присвоение статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС, соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.

В 2021 году завершился капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС и Дворца бракосочетания № 4, который на тот момент был крупнейшим в столице. В 2022–2023 годах прошел ремонт Кутузовского и Шипиловского отделов ЗАГС, после чего оба здания стали Дворцами бракосочетания. В них обновили дизайн интерьеров для регистрации брака. Зимой 2022 года было завершено строительство Дворца бракосочетания в Южном Бутове.

Кроме того, в 2024 году после комплексного ремонта открылся Зеленоградский отдел ЗАГС, а в 2025 году начали работу обновленный Таганский и новый Митинский ЗАГСы, которые теперь официально вошли в число столичных Дворцов бракосочетания.

Параллельно с этим с 2019 года по запросу молодоженов развивается проект "Новые адреса счастья", в рамках которого открыто более 30 необычных площадок для торжественной регистрации – в музеях, усадьбах, гостиницах и даже на стадионах.

В 2025 году к ним добавились три площадки для выездной регистрации брака: в кинопарке "Москино", пространстве "Яуза" и библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова. Также впервые прошли церемонии верхом на лошадях, на фоне цветущей сакуры, в Екатерининском парке и на площадках проекта "Лето в Москве" на Манежной, Тверской и Болотной площадях, Тверском и Страстном бульварах.

Неторжественная регистрация брака сосредоточена в центрах госуслуг "Мои документы". В настоящее время в Москве действует около 200 мест для заключения брака, включая 11 Дворцов бракосочетания, более 30 выездных площадок и 135 центров госуслуг.

За 11 месяцев было зарегистрировано 86 819 браков, что превышает показатель прошлого года – 84 166. При этом около 65% церемоний прошли в торжественной обстановке, 75% молодоженов по-прежнему выбирают Дворцы бракосочетания, а 25% – один из "новых адресов счастья".

Ранее свадебный организатор Евгения Лейбман назвала стиль "а-ля рус" трендом для зимних свадеб. Она уточнила, что в тренде не фольклорный, а именно современный стиль. Девушки выбирают массивные украшения и ободки, а платья дополняют мехом и другими декоративными элементами.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика