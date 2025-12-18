Сергей Собянин поздравил работников ЗАГС с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил работников ЗАГС с профессиональным праздником.

Мэр напомнил, что с момента образования первого ЗАГСа прошло 108 лет. За последние годы в столице появился новый стандарт организации свадеб. В частности, проект "Новые адреса счастья" помогает парам провести свадьбу в необычных местах, в том числе в особняке Спиридонова и Останкинской телебашне.

С 2019 года на подобных площадках было зарегистрировано 75 тысяч браков. В этом году к проекту присоединились три новые площадки: кинопарк "Москино", пространство "Яуза" и усадьба Н. С. Третьякова.

Помимо этого, мэр напомнил, что впервые браки регистрировались и на территориях "Лета в Москве", а именно на Манежной, Болотной и Тверской площадях, на Тверском и Страстном бульварах, а также на сцене на воде на Патриарших прудах.

Собянин уточнил, что пары уже могут начинать подавать заявление на регистрацию брака в 2026-м. На данный момент в московские ЗАГСы поступило примерно 3 тысячи заявок. В следующем году список площадок будет расширен. В него включат кинозал ГУМа.



Кроме того, мэр рассказал про сервис "Наша свадьба", которым за два года воспользовались свыше 1,3 миллиона раз. Благодаря нему пары могут выбрать площадку, стиль, дату и количество гостей на свадьбе, а также удобную станцию метро и иные нужные параметры.

Собянин отметил, что за всей этой работой стоят сотрудники ЗАГС, профессионализм которых позволяет сделать свадебную церемонию особенной и неповторимой.



"Благодаря их труду сохраняются традиции и создаются новые семейные истории. Спасибо за трепетное отношение к каждой паре. Здоровья, удачи и благополучия", – подытожил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что средний возраст регистрации брака в Москве варьируется от 23 до 29 лет. По ее словам, у москвичек средний возраст вступления в брак составляет 25 лет. При этом мужчины женятся в столице чуть позже – примерно в 27 лет.

