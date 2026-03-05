Форма поиска по сайту

05 марта, 10:00

Город

Единый контактный центр обработал около 27 тыс обращений по вопросам реновации в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый контактный центр (ЕКЦ) комплекса градостроительной политики и строительства Москвы дал разъяснения по примерно 27 тысячам вопросов, касающихся программы реновации, в 2025 году. Такие данные привела пресс-служба департамента градостроительной политики.

"В первую очередь москвичей интересует порядок получения новой квартиры, сроки переселения, ход строительства новых домов и подбор стартовых площадок", – указал глава департамента Владислав Овчинский.

Он добавил, что жители столицы также часто хотят узнать о работе суперсервиса "Помощь в организации переезда в рамках программы реновации". Благодаря ему необходимые услуги можно оформить в электронном виде, что облегчает переезд.

"Высокая активность горожан подтверждает значимость программы для тысяч семей и важность постоянного информационного сопровождения на каждом этапе ее реализации", – подчеркнул Овчинский.

Отмечается, что специалисты центра готовы дать подробные разъяснения по каждому вопросу, чтобы москвичи могли получить обновленные данные и понять, какие этапы нужно пройти. Обращения чаще всего касаются порядка действий после получения уведомления о переселении, процедуры осмотра предлагаемых квартир, а также временных рамок для заключения договоров и передаче жилья.

В 2025 году Москва поставила рекорд по вводу жилья в рамках программы реновации: 2,3 миллиона квадратных метров. В 2026 году ожидается новый рекорд: в планах 2,5 миллиона квадратных метров.

На сегодняшний день программа реновации охватила около 260 тысяч москвичей – это каждый 50-й житель столицы, что сопоставимо с населением таких городов, как Мурманск или Архангельск.

Программа выполнена более чем на 25%. Полностью завершены работы в 12 районах Москвы, включая Лианозово, Северное и Южное Медведково, Северный, Ясенево, Южное и Северное Бутово, Раменки, Ново-Переделкино, Молжаниновский, Старое Крюково и Коммунарку.

Около 85 тыс семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве

