04 марта, 15:30

Мэр Москвы

Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации

Собянин сообщил о скором открытии здания школы № 1619 после реконструкции

Собянин: парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной

Собянин: малый бизнес – один из главных партнеров столицы в решении разных задач

Собянин: новые электробусы пополнят городской парк в этом году

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Собянин рассказал, как московские предприниматели поддерживают участников СВО

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

В Москве расселят еще 15 старых домов. Комфортное жилье получат почти 3 тысячи человек. Перечень кварталов, где планируют построить жилые комплексы по программе реновации, увеличился на 5 адресов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новые площадки расположены в районах Ивановском, Нагатино-Садовники, Нагорном и Покровское-Стрешнево. В программу реновации включено 5 176 домов – это около 350 тысяч квартир. В них живут примерно 1 миллион человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

