Собянин объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации

В Москве расселят еще 15 старых домов. Комфортное жилье получат почти 3 тысячи человек. Перечень кварталов, где планируют построить жилые комплексы по программе реновации, увеличился на 5 адресов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новые площадки расположены в районах Ивановском, Нагатино-Садовники, Нагорном и Покровское-Стрешнево. В программу реновации включено 5 176 домов – это около 350 тысяч квартир. В них живут примерно 1 миллион человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.