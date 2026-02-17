Собянин: в Нижегородском районе построят необычный детский сад

Оригинальный детский сад построят в Нижегородском районе, сообщил Сергей Собянин. Здание будет напоминать стопки тетрадей и расположится на 1-й Фрезерной улице рядом с жилыми комплексами, построенными по программе реновации. Сад рассчитан на 150 мест.

В проекте использовали несколько выразительных приемов: необычную форму здания, яркие краски на фасадах и витражное остекление. Авторы считают, что это стимулирует детское воображение и развивает эстетическое восприятие. С 2011 года в Нижегородском районе построили четыре объекта образования.

