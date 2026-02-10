В Москве почти завершены монолитные работы на станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Фото: stroi.mos.ru

Строители почти завершили монолитные работы на станции "Бульвар Генерала Карбышева" будущей Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

К настоящему моменту специалисты уже приступили к архитектурной отделке станции. Там практически завершили оформление путевых стен платформенного участка. В частности, рабочие смонтировали буквы названия станции, а также почти полностью уложили гранитный пол платформы. Теперь им предстоит облицевать потолок и колонны.

"Площадь отделочных работ в пассажирской зоне превысила 4 тысячи квадратных метров. В настоящий момент станция готова более чем наполовину", – указал Ефимов.

После окончания отделочных работ в станционном зале специалисты начнут оформлять лестничные сходы и вестибюли с пешеходными выходами. По утвержденному проекту архитектурный облик станции будет посвящен работе инженерных войск, указал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

"Она будет выдержана в светлых тонах, колонны платформенного участка украсят торжественные барельефы, а в павильонах пешеходных выходов разместят художественное панно с изображением военных", – добавил Гаман.

Помимо отделочных работ, на объекте также устанавливают инженерные системы и засыпают котлован, резюмировал гендиректор "Мосинжпроекта".

Станция "Бульвар Генерала Карбышева" будет мелкого заложения. Она появится на пересечении одноименного бульвара с улицей Маршала Тухачевского. Там предусмотрены два подземных вестибюля.

Ввод станции в эксплуатацию сократит расстояние до ближайшего метро жителям района Хорошёво-Мнёвники, разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию, снизит интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.

В целом новая Рублево-Архангельская ветка свяжет территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром "Москва-Сити". Общая протяженность линии превысит 27 километров. В ее составе появятся 12 станций с пересадками на МЦК и еще 4 линии метрополитена.

Ранее стало известно, что монолитные работы на станции "Остров мечты" Бирюлевской линии метро завершены почти на треть. Рабочие завершили разработку котлована и заканчивают вынос инженерных коммуникаций. Монолитные работы, в свою очередь, продолжаются в районе будущей платформы.

