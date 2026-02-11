Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 февраля, 20:42

Политика

Путин утвердил положения о Главном штабе войск нацгвардии России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ, передает RT.

Указ размещен на портале опубликования правовых актов. В документе сказано, что положение утверждается в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ведомство организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем (БПС) во всех регионах.

По данным министерства, каждый день в пункты отбора приходят заявления от тех, кто хочет проходить военную службу в новом роде войск. В рамках службы предлагается контракт на срок от 1 года, выплаты за уничтожение целей и гарантированное увольнение. Прохождение службы предусмотрено только в БПС с обязательным курсом обучения по управлению дронами.

Помимо этого ведомство отбирает россиян на должности операторов беспилотных летательных аппаратов, инженеров, техников и другие специальности. Дополнительными преимуществами Минобороны назвало развитые аналитические способности, вестибулярный аппарат, мелкую моторику рук и уверенное пользование компьютером.

