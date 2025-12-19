Путин заявил о большом потоке добровольцев в ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В России много добровольцев, желающих заключить контракт на службу в армии. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"(Они. – Прим. ред.) добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей", – сказал лидер страны.

По его словам, укомплектование Вооруженных сил России (ВС РФ) идет в хорошем темпе и плановом порядке. Всего в 2025 году контракт с Минобороны РФ подписали около 406–410 тысяч человек, добавил Путин.

При этом президент отметил большое количество людей, которые хотели бы служить в новом роде войск – беспилотной авиации. Добровольцев так много, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс.

Ранее глава министерства Андрей Белоусов рассказывал, что план комплектования ВС РФ в текущем году был перевыполнен. Почти две трети от подписавших контракт составляют люди до 40 лет. Кроме того, более трети имеют высшее или среднее специальное образование.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе.