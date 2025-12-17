Белоусов заявил, что план комплектования ВС РФ в 2025 году перевыполнен

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

План комплектования российской армии в 2025 году был перевыполнен. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.

По словам министра, контракт с Минобороны РФ на военную службу добровольно подписали около 410 тысяч граждан. Почти две трети из них – люди до 40 лет. Кроме того, более трети имеют высшее или среднее специальное образование.

Ранее Владимир Путин восхитился числом добровольцев, которые поступают на службу в Вооруженные силы России. По его словам, ежемесячно их количество составляет 50–60 тысяч человек.

Внутренняя мобилизация каждого россиянина и общества в целом является главным приоритетом для РФ в нынешних условиях, указывал президент РФ.

