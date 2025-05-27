27 мая, 14:50Политика
Путин назвал главным приоритетом для страны внутреннюю мобилизацию россиян
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Внутренняя мобилизация каждого человека и общества в целом является главным приоритетом для России в нынешних условиях, заявил Владимир Путин.
"И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил", – сказал лидер РФ во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
Глава государства ранее восхитился числом добровольцев, приходящих в Вооруженные силы России. По его словам, ежемесячно их количество достигает 50–60 тысяч человек.
В противовес Путин указывал на принудительную мобилизацию на Украине, где граждан отлавливают "как собак" на улицах. В результате месячные показатели не превышают 30 тысяч человек, в то время как в ВС РФ люди идут сами.