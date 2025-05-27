Путин назвал главным приоритетом для страны внутреннюю мобилизацию россиян

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Внутренняя мобилизация каждого человека и общества в целом является главным приоритетом для России в нынешних условиях, заявил Владимир Путин.

"И это чрезвычайно важные вещи, много раз об этом говорил", – сказал лидер РФ во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

Глава государства ранее восхитился числом добровольцев, приходящих в Вооруженные силы России. По его словам, ежемесячно их количество достигает 50–60 тысяч человек.

В противовес Путин указывал на принудительную мобилизацию на Украине, где граждан отлавливают "как собак" на улицах. В результате месячные показатели не превышают 30 тысяч человек, в то время как в ВС РФ люди идут сами.