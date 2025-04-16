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Киев пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав продление военного положения и мобилизации на Украине.

"Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента (Петра. – Прим. ред.) Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что фактически там дело идет к таким сильно авторитарным тенденциям. Вот это совершенно понятно", – сказал Песков.

В это же время Украина не стремится идти к решению конфликта мирным путем, так как не отменила собственный запрет на ведение каких-либо переговоров с Россией.

"Не стоит забывать, что документально это запрещено президенту Украины", – напомнил Песков.



Верховная рада Украины 16 апреля продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. Парламент принял такое решение в 15-й раз. Оно делает невозможным проведение как парламентских, так и президентских выборов на Украине, говорил депутат Ярослав Железняк.

