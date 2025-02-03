Главком ВСУ Сырский объявил о переводе армии на корпусную структуру войск

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Украинская армия начала проведение реорганизации, переходя на корпусную структуру организации войск. Об этом в своем телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он назвал непростым февраль для украинских подразделений. В данный момент армия сосредотачивает основные усилия на устойчивом удержании рубежей, а также на "недопущении противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей", уточнил Сырский.

В свою очередь, бывший советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров признался, что мобилизовывать украинцев надо с 21 года.

"Я не поддерживаю этот тезис, что нужно мобилизовать с 18 лет, как нам здесь партнеры закидывают. Но по крайней мере с 21 года, наверное, это нам придется делать", – цитирует офицера радио КП.

Назаров уточнил, что Украине так или иначе придется прийти к снижению мобилизационного возраста.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес считает, что Украина рискует исчезнуть в случае проигрыша в конфликте. Однако, если Россия потерпит поражение, она как страна не исчезнет, сказал он.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта. С его слов, за столом переговоров также должны быть представители США.