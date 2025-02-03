03 февраля, 14:07Политика
Глава дипломатии ЕС Каллас отказалась обсуждать сокращение помощи Украине
Фото: ТАСС/EPA/NECATI SAVAS
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что не намерена даже обсуждать сокращение помощи Украине. По ее мнению, поддержку Киева необходимо только наращивать. С такими словами политик выступила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе, ее заявления цитирует РИА Новости.
"Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины <...> Я не принимаю позицию, что что-то (при обсуждении новых санкций. – Прим. ред.) никогда раньше не делалось. Я не хочу обсуждать, что мы не можем делать, я хочу обсуждать, что мы можем сделать", – подчеркнула она.
Кроме того, в ходе своего выступления Каллас в очередной раз назвала Россию "экзистенциальной угрозой" для европейских государств.
Ранее президент США Дональд Трамп приостановил своим указом помощь другим странам для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Исключениями стали Израиль и Египет, однако его решение коснулось Украины.
USAID заблокировало проекты, направленные на оказание помощи Украине. По данным источников, туда также вошло оказание помощи в сфере здравоохранения, в том числе вакцинация детей и поддержка школ.
По данным СМИ, Украина оказалась потрясена этим решением. При этом попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых "наиболее важных программ" были отвергнуты, утверждают журналисты.
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