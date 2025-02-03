Глава дипломатии ЕС Каллас отказалась обсуждать сокращение помощи Украине

Фото: ТАСС/EPA/NECATI SAVAS

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что не намерена даже обсуждать сокращение помощи Украине. По ее мнению, поддержку Киева необходимо только наращивать. С такими словами политик выступила на конференции европейских дипломатов в Брюсселе, ее заявления цитирует РИА Новости.

"Если будет желание, найдется и путь, мы должны найти новые способы финансирования для Украины <...> Я не принимаю позицию, что что-то (при обсуждении новых санкций. – Прим. ред.) никогда раньше не делалось. Я не хочу обсуждать, что мы не можем делать, я хочу обсуждать, что мы можем сделать", – подчеркнула она.

Кроме того, в ходе своего выступления Каллас в очередной раз назвала Россию "экзистенциальной угрозой" для европейских государств.

Ранее президент США Дональд Трамп приостановил своим указом помощь другим странам для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Исключениями стали Израиль и Египет, однако его решение коснулось Украины.

USAID заблокировало проекты, направленные на оказание помощи Украине. По данным источников, туда также вошло оказание помощи в сфере здравоохранения, в том числе вакцинация детей и поддержка школ.

По данным СМИ, Украина оказалась потрясена этим решением. При этом попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых "наиболее важных программ" были отвергнуты, утверждают журналисты.