Reuters: USAID заморозило проекты по поддержке Украины

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты, направленные на оказание помощи Киеву. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным осведомленных источников, в заблокированные проекты включено оказание помощи в сфере здравоохранения, в том числе вакцинация детей и поддержка школ.

Немногим ранее стало известно, что госсекретарь Штатов Марко Рубио распорядился остановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Приказ не коснулся Израиля и Египта. В СМИ подчеркнули, что масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.

Между тем Рубио подчеркивал, что Соединенные Штаты намерены добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине без риска обострения. Он заявлял, что Америка планирует добиться завершения конфликта на устойчивой и стабильной основе. Однако Рубио признал, что это достаточно сложный вопрос.