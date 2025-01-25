Politico: США приостановили финансирование почти всех программ зарубежной помощи

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Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Об этом заявил осведомленный источник, передает издание Politico.

"Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта," – отмечается в сообщении.

В директиве, которая была отправлена всем дипломатическим и консульским учреждениям Штатов, указано, что сотрудники Госдепа обязаны издавать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь.

Согласно документу, решения о продолжении, модификации или прекращении программ будут приниматься после пересмотра под личным контролем госсекретарем. В издании уточнили, что масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.

Один из чиновников а беседе с Politico заявил, что госдепартамент "буквально взорвал все программы иностранной помощи".

Кроме того, источники СМИ отмечают, что директива включает поддержку ключевых союзников США, в том числе Украину, Иорданию и Тайвань. Однако Госдеп пока не дал официальный комментарий.

Накануне неназванный высокопоставленный дипломат США заявил, что новая администрация Вашингтона не хочет принимать участие в восстановлении Украины. Между тем действующий лидер Штатов Дональд Трамп обещал, что будет добиваться завершения украинского конфликта как можно скорее. Президент США напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов больше, чем страны НАТО.