Умеров: в 2025 году Украина попытается стабилизировать фронт

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Украина представила свою стратегию на 2025 год в рамках встречи своих представителей с западными союзниками, которая состоялась на базе Рамштайн. Среди основных задач обозначена стабилизация линии фронта, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

В своем телеграм-канале он уточнил, что эта стратегия базируется на четырех ключевых приоритетах. Помимо стабилизации фронта, Украина намерена работать над усилением собственной обороноспособности, защитой неба и морских путей, а также над асимметричными ответами на попытки достичь преимущества за счет масштаба.

Тем не менее Умеров не стал раскрывать подробности того, как именно страна собирается реализовывать обозначенную стратегию.

Ранее сообщалось, что контактная группа по поддержке Украины должна была утвердить военные потребности украинской армии до 2027 года.

В частности, планировалось обсудить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели в области воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности.

