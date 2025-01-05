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Блинкен признал, что Киев не сможет вернуть территории, вошедшие в состав РФ
Фото: ТАСС/AP/Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Украина в обозримом будущем вряд ли сможет вернуть те территории, которые уже вошли в состав РФ по итогам референдумов. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
"Украина всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдут ли они при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" – заявил Блинкен.
Он не дал однозначного ответа на вопрос о необходимости территориальных уступок Киева в рамках будущих переговоров. Блинкен лишь заявил, что Украине необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО.
В этом же интервью американский госсекретарь признал, что Соединенные Штаты начали вооружать Украину задолго до начала российской спецоперации. Так, Вашингтон поставлял Киеву ЗРК Stinger и ракетные комплексы Javelin.
В ответ на это в МИД РФ напомнили, что российская сторона много лет говорила про накачку Украины оружием США и Великобритании. В связи с этим одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности России.
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