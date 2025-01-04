Блинкен заявил, что США обеспокоены возможностью применения РФ ядерного оружия

Фото: depositphotos/palinchak

Власти США серьезно обеспокоены возможностью применения РФ ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Financial Times.

По его словам, даже если вероятность такого сценария выросла всего с 5% до 15%, то это все равно крайне серьезно. Блинкен считает, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этом вопросе.

Американский госсекретарь уже отмечал, что власти США стремятся избежать прямого столкновения с Россией, обладающей ядерным оружием. Блинкен добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев, однако делает это с учетом существующих рисков эскалации конфликта.

Одновременно с этим в Белом доме заявляют, что Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если российская сторона откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).