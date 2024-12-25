Захарова заявила, что Украина не сможет создать ядерное оружие без помощи извне

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Украина не сможет создать ядерное оружие без помощи от других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка", – передает ТАСС слова дипломата.

В это же время Захарова назвала провокацией информацию о возможной отправке военных из стран ЕС на Украину. По ее словам, подобные вбросы направлены на обострение эскалации вокруг украинского конфликта.

Ранее эксперты предположили, что возможная отправка иностранных военных на Украину станет возможна после стабилизации линии фронта. При этом, против планов Франции, которая планирует разместить в стране до 100 тысяч военных, выступают Польша, Германия и США.

В это же время глава Минобороны России Андрей Белоусов предположил, что прямой военный конфликт между РФ и НАТО может произойти уже в ближайшее десятилетие. Такой вывод он сделал из различных доктрин США и других стран Альянса.

